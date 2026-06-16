Женщина расправилась с сидящим на унитазе партнером и прятала тело 11 месяцев

Пожилая британка убила сидящего на унитазе партнера и 11 месяцев скрывала его смерть

В Великобритании пенсионерка расправилась с партнером, пока тот сидел на унитазе. Об этом сообщает BBC News.

Преступление было совершено в октябре 2024 года. 62-летний Роберт Келлет, инженер из Вест-Мидлендс, вернулся в дом бывшей партнерши, 66-летней Шерил Даунс, в Хай-Уикоме. Несмотря на разрыв, Келлет продолжал финансово поддерживать Даунс. По всей видимости, в тот день между ними произошел конфликт. Прокурор Кэролайн Карберри заявила, что Келлет был в туалете, когда Даунс зашла туда и нанесла ему «многократные удары» тяжелым предметом, раздробив череп. Он упал на пол, а женщина продолжила его бить.

Черепно-мозговая травма оказалась смертельной, он умер, не приходя в сознание. Даунс спрятала тело и уже на следующий день использовала его карту для покупки вина и сигарет. Когда босс Келлета заявил в полицию о его исчезновении, полицейские пришли к дому Даунс, но она не впустила их, заявив, что не видела бывшего сожителя. В сентябре 2025 года тело обнаружил молодой мужчина, который начал арендовать комнату у Даунс. Он почувствовал «ужасный запах» в доме и вскоре нашел лежащий под брезентом труп в «крайней степени разложения». Всего пожилая британка прятала останки 11 месяцев.

Судмедэксперты выявили у подсудимой «нарциссические и психопатические черты». Было установлено, что на протяжении десятилетий Даунс подвергала Келлета насилию и запугиванию. Сам Келлет боялся за свою безопасность и обращался в полицию несколько раз с 2010 года — в последний раз всего за пять дней до смерти. Даунс неоднократно арестовывали за нападения, но каждый раз мужчина отказывался от обвинений. Сама подсудимая признала вину в предотвращении законного погребения и попытке мошенничества, но отрицает расправу.

Ранее сообщалось, что в США мужчина расправился с шафером в день своей свадьбы, сбив его на автомобиле. «Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно», — сказал он в суде.