Жених расправился с шафером в день свадьбы

В США жених насмерть сбил шафера в день свадьбы

В США мужчина расправился с шафером в день своей свадьбы, сбив его на автомобиле. Об этом сообщает Daily Mirror.

Трагический инцидент произошел 30 августа 2024 года в штате Мичиган. 24-летний Джеймс Шира и его невеста Савана Коллиер сыграли свадьбу в местной пиццерии. Однако после официальной части вечеринка переехала в частный дом, где между женихом и его лучшим другом и шафером, 29-летним Терри Тейлором-младшим, вспыхнула пьяная ссора. Шира в итоге уехал с места конфликта, но вскоре вернулся и намеренно сбил Тейлора. Спасти мужчину не удалось, травмы оказались смертельными.

В суде округа Дженеси обвиняемый расплакался. «Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно», — сказал он, обращаясь к семье Тейлора.

Адвокат настаивал, что авария была случайной и произошла на фоне алкогольного опьянения. Однако судья Кхари Ханибл, признав, что подсудимого нельзя считать криминальным элементом, назвал его «убийцей» и подчеркнул: «В случившемся не было ничего случайного». Сам Шира в апреле 2026 года признал вину в непредумышленном убийстве, вождении без прав и оставлении места ДТП. Его невеста, признавшая себя соучастницей, будет осуждена позже.

