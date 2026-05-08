Женщина расправилась с любовником на глазах у свидетелей и наступила ему на голову

В Таиланде женщина убила любовника на глазах у свидетелей

В Таиланде вдова расправилась с любовником на шоссе на глазах у многочисленных свидетелей. Об этом пишет Mothership.

6 мая на шоссе в провинции Сарабури произошло ДТП. Легковой автомобиль догнал двигавшегося в попутном направлении мотоциклиста и протаранил его. Мотоциклиста бросило на лобовое стекло легковушки, а потом на асфальт. Затем из машины вышла женщина, подошла к пострадавшему и наступила ему на голову. На место прибыли спасатели. Виновница ДТП заявила, что сама сдастся полиции. Спасти мужчину не удалось.

На допросе выяснилось, что женщину зовут Ари, а протаранила она мотоцикл своего 38-летнего любовника Аписиты. Ари недавно лишилась мужа и завела роман с его другом. За восемь месяцев она потратила на любовника около миллиона батов (2,3 миллиона рублей), при этом он в основном тратил их на выпивку. Когда у Ари закончились деньги, Аписит перестал общаться с ней. Тогда женщина подстерегла его около дома, поехала за ним и намеренно устроила ДТП.

При этом сестра Аписиты заявила, что Ари постоянно закатывала ему скандалы и несколько раз угрожала ударить ножом.

