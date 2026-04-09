16:31, 9 апреля 2026

Женщины подрались у гроба изменявшего им друг с другом любовника

В Мексике две женщины подрались у гроба общего любовника, узнав об измене
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Мексике две женщины подрались у гроба общего любовника, когда на похоронах выяснилось, что он тайно встречался с обеими. Об этом сообщает Daily Mirror.

Случай произошел в штате Веракрус. Во время церемонии прощания одна из скорбящих встала на колени перед гробом мужчины и шептала: «Люблю, я буду скучать». В этот момент другая женщина набросилась на нее с криками, громко вопрошая, кто она такая. Узнав, что покойный изменял им друг с другом, мексиканки вцепились друг в друга, стоя с двух сторон от гроба. Они дрались так отчаянно, что сбросили с него цветы и едва не уронили крышку, прежде чем их разняли.

Видео драки набрало более 150 тысяч просмотров в соцсетях. Комментаторы стали шутить, что мужчина отправился на тот свет, потому что не мог больше выносить своих любовниц.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

В 2021 году в Камеруне родственники усопшего подрались над гробом во время похорон. Несколько человек упали в приготовленную могилу и продолжили драку там.

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Грабители вынесли из ювелирного магазина все золото за 12 минут и скрылись

    Назван срок окончания осадков в Москве

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Все новости
