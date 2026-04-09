Женщины подрались у гроба изменявшего им друг с другом любовника

В Мексике две женщины подрались у гроба общего любовника, когда на похоронах выяснилось, что он тайно встречался с обеими. Об этом сообщает Daily Mirror.

Случай произошел в штате Веракрус. Во время церемонии прощания одна из скорбящих встала на колени перед гробом мужчины и шептала: «Люблю, я буду скучать». В этот момент другая женщина набросилась на нее с криками, громко вопрошая, кто она такая. Узнав, что покойный изменял им друг с другом, мексиканки вцепились друг в друга, стоя с двух сторон от гроба. Они дрались так отчаянно, что сбросили с него цветы и едва не уронили крышку, прежде чем их разняли.

Видео драки набрало более 150 тысяч просмотров в соцсетях. Комментаторы стали шутить, что мужчина отправился на тот свет, потому что не мог больше выносить своих любовниц.

В 2021 году в Камеруне родственники усопшего подрались над гробом во время похорон. Несколько человек упали в приготовленную могилу и продолжили драку там.