Родственники подрались над гробом во время похорон и упали в могилу

В Камеруне родственники подрались над гробом во время похорон. Об этом сообщает издание Pulse.

Материалы по теме Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости

В ролике, который снял один из очевидцев, видно, как несколько мужчин под крики собравшихся забираются на гроб. Затем несколько человек падают в приготовленную могилу и продолжают драться там. У некоторых из них в руках были лопаты или палки.

Кадры, снятые во время драки, были выложены в Instagram нигерийским пользователем lindaikejiblogofficial. Причина, по которой участники похоронной церемонии начали драться, не уточняется.

В 2019 году сообщалось, что в Перу во время похорон один из присутствующих поскользнулся и упал в могилу. Во время падения он опрокинул гроб и испортил его крышку. После этого в яму пришлось спуститься еще нескольким участникам, которые пытались повернуть гроб и помешать покойнице выпасть из него.