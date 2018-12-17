Вопли из гроба прервали похороны

Участники похоронной процессии в Аргентине услышали из гроба звуки, похожие на стоны. Церемонию пришлось прервать, чтобы доставить тело в больницу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в столице страны Буэнос-Айресе 12 декабря. Родственники везли тело 65-летней женщины к кладбищу, когда услышали стук и нечто вроде сдавленных криков из гроба. Они немедленно попросили водителя отправиться в больницу, чтобы проверить, не жива ли аргентинка.

Доктора осмотрели тело женщины и пришли к выводу, что она мертва уже как минимум сутки.

Работники ритуального агентства предположили, что звук, который слышали сидевшие в катафалке, мог быть вызван выходом газов из трупа через трахею.

В сентябре сообщалось об иранском младенце, которого по ошибке признали мертвым и отправили в морг. Во время ритуального омовения перед похоронами ребенок неожиданно начал подавать признаки жизни, родственники были потрясены и назвали случившееся «чудом».

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