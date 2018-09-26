«Мертвый» младенец воскрес в морге

В иранском городе Урмия, провинция Западный Азербайджан, очнулся младенец, которого считали умершим. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

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Смерть шестимесячного ребенка констатировали в больнице. По утверждению врача, об этом свидетельствовало отсутствие дыхания, пульса и другие показатели жизненно важных функций. После этого младенца отправили в морг.

Во время ритуального омовения перед погребением ребенок стал подавать признаки жизни. По словам главы похоронной организации Аббаса Абедини, родственники были потрясены случившимся и благодарны за «чудо».

В феврале сообщалось, что китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа. Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили мужчину к погребению.

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