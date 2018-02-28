Китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа

Житель китайского города Шиянь, провинция Хубэй, скончался в морге после того, как жена приняла его за мертвого. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина не смогла разбудить супруга 26 февраля. Он неподвижно лежал в кровати и, как ей показалось, не дышал. Поскольку мужчина страдал от рака желудка в последней стадии, она решила, что он умер.

Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили китайца к похоронам. Губы и пальцы доставленного в морг мужчины немного подрагивали, когда ему меняли одежду и накладывали посмертный макияж. После проверки пульса стало ясно, что он жив.

«Это третий случай такого рода с тех пор, как я занялся этим бизнесом», — утверждает менеджер похоронного бюро. По его словам, прежде чем объявлять близкого человека мертвым, родственникам следует измерить его пульс и давление.

В морг вызвали скорую помощь, однако пока она ехала, мужчина умер по-настоящему. Прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть.

Похоронное бюро связалось с женой умершего, чтобы сообщить о произошедшем. Когда выяснилось, что женщина потратила на лечение мужа все сбережения, компания решила не брать плату за свои услуги.

В 2015 году сообщалось, что Гондурасе 16-летняя Нэйси Перез пришла в себя спустя сутки после того, как ее похоронили. Она умерла, пока ее пытались извлечь из могилы. Девушку похоронили после того, как она перестала подавать признаки жизни во время ритуала изгнания бесов, устроенного местным священником.

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