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10:26, 16 июня 2026Спорт

Иранский футболист «Ростова» заявил о нечестном положении команды на чемпионате мира

Футболист сборной Ирана Мохеби заявил, что на ЧМ-2026 в США к команде относятся нечестно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nayra Halm / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года в США к команде относятся нечестно. Его слова приводит «Чемпионат».

«Играли хорошо, но нам было тяжело», — заявил футболист. Он рассказал, что команда приехала в США только утром из-за того, что не может находиться в стране, а теперь должна снова улетать, чтобы через несколько дней вновь прибыть обратно.

Ранее стали известны условия пребывания сборной на территории США. Команде разрешили находиться там непосредственно в дни проведения игр. Ее тренировочная база расположена на территории Мексики.

Сборная Ирана сыграла вничью с национальной командой Новой Зеландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:2. Один из голов забил Мохеби.

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