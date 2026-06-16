Иранский футболист «Ростова» заявил о нечестном положении команды на чемпионате мира

Футболист сборной Ирана Мохеби заявил, что на ЧМ-2026 в США к команде относятся нечестно

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года в США к команде относятся нечестно. Его слова приводит «Чемпионат».

«Играли хорошо, но нам было тяжело», — заявил футболист. Он рассказал, что команда приехала в США только утром из-за того, что не может находиться в стране, а теперь должна снова улетать, чтобы через несколько дней вновь прибыть обратно.

Ранее стали известны условия пребывания сборной на территории США. Команде разрешили находиться там непосредственно в дни проведения игр. Ее тренировочная база расположена на территории Мексики.

Сборная Ирана сыграла вничью с национальной командой Новой Зеландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:2. Один из голов забил Мохеби.