Сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией на старте чемпионата мира

Сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией в первом туре чемпионата мира-2026

Сборная Ирана сыграла вничью с национальной командой Новой Зеландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:2. В составе Новой Зеландии дубль оформил полузащитник Элайджа Джаст. У Ирана отличились защитник Рамин Резаян и хавбек Мохаммад Мохеби.

Таким образом, все четыре команды набрали по одному очку в группе G. Еще две сборные квартета — Египет и Бельгия — сыграли вничью ранее со счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).