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09:23, 16 июня 2026Спорт

Сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией на старте чемпионата мира

Сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией в первом туре чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kiyoshi Mio / Imagn Images / Reuters

Сборная Ирана сыграла вничью с национальной командой Новой Зеландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:2. В составе Новой Зеландии дубль оформил полузащитник Элайджа Джаст. У Ирана отличились защитник Рамин Резаян и хавбек Мохаммад Мохеби.

Таким образом, все четыре команды набрали по одному очку в группе G. Еще две сборные квартета — Египет и Бельгиясыграли вничью ранее со счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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