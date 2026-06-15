Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:58, 15 июня 2026Спорт

Сборная Египта сыграла вничью с Бельгией на старте чемпионата мира

Сборная Египта сыграла вничью с Бельгией в первом туре чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в США и завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте счет открыл полузащитник Эмам Ашур. На 66-й минуте в свои ворота забил защитник Мохамед Хани.

Команды набрали по очку в группе G. Еще две сборные квартета — Иран и Новая Зеландия — сыграют между собой 16 июня в 4:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

    Стало известно о регулярном заходе заминированных судов в российские порты

    Мужчина заклеил себе пенис суперклеем

    Раскрыты повышающие риск воспаления кишечника продукты

    Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

    Появились подробности поджогов банкоматов в Туле

    В российском городе загорелись отделения банков

    В США заявили о плачевном состоянии ПВО Украины

    Орбан ответил Мадьяру на обвинения во лжи и признался в одной хитрости

    Лукашенко высказался о последствиях конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok