Сборная Египта сыграла вничью с Бельгией на старте чемпионата мира

Сборная Египта сыграла вничью с Бельгией в первом туре чемпионата мира-2026

Сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в США и завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте счет открыл полузащитник Эмам Ашур. На 66-й минуте в свои ворота забил защитник Мохамед Хани.

Команды набрали по очку в группе G. Еще две сборные квартета — Иран и Новая Зеландия — сыграют между собой 16 июня в 4:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).