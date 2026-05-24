Иран перенесет базу сборной из США в Мексику на чемпионате мира-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборной Ирана перенести базу команды из США в Мексику на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, все базовые лагеря команд стран, участвующих в чемпионате мира, должны быть одобрены ФИФА. «К счастью, после поданных нами запросов и встреч с ФИФА и официальными лицами чемпионата мира наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена», — заявил Тадж.

Сборная Ирана будет базироваться в лагере в Тихуане. Этот шаг также поможет иранской команде отправиться на чемпионат мира прямым рейсом.

Иранцы должны провести в США три матча на групповом этапе турнира: 16 июня с командой Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же с Бельгией, а 27 июня в Сиэтле с Египтом. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.