Мендель раскритиковала саммит G7 из-за поддержки Западом конфликта на Украине

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7 («Большая семерка») из-за стремления стран Запада использовать Украину для победы над Россией. Об этом она заявила на странице в соцсети X.

«Между тем некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они», — написала Мендель.

По ее мнению, многие украинцы убеждены, что продолжение конфликта приведет только к уничтожению нации с богатым историческим наследием.

Ранее стало известно, что главы стран — участниц G7 договорились усилить давление на Россию. Отмечалось, что лидеры государств намерены воздействовать на РФ с помощью санкций в сфере энергетики.