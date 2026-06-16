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16:24, 16 июня 2026Бывший СССР

На Украине осудили саммит G7 из-за желания продолжать конфликт

Мендель раскритиковала саммит G7 из-за поддержки Западом конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Pool via Reuters

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7 («Большая семерка») из-за стремления стран Запада использовать Украину для победы над Россией. Об этом она заявила на странице в соцсети X.

«Между тем некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они», — написала Мендель.

По ее мнению, многие украинцы убеждены, что продолжение конфликта приведет только к уничтожению нации с богатым историческим наследием.

Ранее стало известно, что главы стран — участниц G7 договорились усилить давление на Россию. Отмечалось, что лидеры государств намерены воздействовать на РФ с помощью санкций в сфере энергетики.

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