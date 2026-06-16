Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 16 июня 2026Силовые структуры

Любовный след обнаружили в расправе подростка над 12-летней россиянкой

РЕН ТВ: Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки школьник состоял с ней в отношениях
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Любовный след обнаружили в расправе 12-летнего подростка над одноклассницей в Приморье. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, подозреваемый раньше состоял с девочкой в отношениях.

Как сообщил источник, вечером он позвал потерпевшую на встречу, чтобы поговорить. Затем якобы он запинал ее ногами и совершил насильственные действия.

Ранее сообщалось, что удушивший в Приморском крае 12-летнюю школьницу одноклассник не уйдет от ответственности, но и в колонию не попадет.

12-летнюю школьницу без признаков жизни нашли жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

    Волна утащила двух уснувших на пляже в США девушек в океан

    В Госдуме объяснили лимиты на топливо на АЗС

    Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

    Появились подробности о пострадавшем при попадании дрона в многоэтажку под Москвой

    На Западе объяснили обвинения в адрес России из-за якобы удара по Киево-Печерской лавре

    Германия увидела шанс на переговоры с Россией этим летом

    Врач посоветовала включить в рацион пять продуктов для снижения риска инфаркта

    Украинская певица избавилась от подмосковного особняка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok