Любовный след обнаружили в расправе подростка над 12-летней россиянкой

РЕН ТВ: Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки школьник состоял с ней в отношениях

Любовный след обнаружили в расправе 12-летнего подростка над одноклассницей в Приморье. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, подозреваемый раньше состоял с девочкой в отношениях.

Как сообщил источник, вечером он позвал потерпевшую на встречу, чтобы поговорить. Затем якобы он запинал ее ногами и совершил насильственные действия.

Ранее сообщалось, что удушивший в Приморском крае 12-летнюю школьницу одноклассник не уйдет от ответственности, но и в колонию не попадет.

12-летнюю школьницу без признаков жизни нашли жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака.