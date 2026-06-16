Удушивший 12-летнюю россиянку подросток избежит колонии

Адвокат Матвеев: Убивший школьницу мальчик не уйдет от правосудия и не попадет в колонию

Удушивший в Приморском крае 12-летнюю школьницу ее одноклассник не уйдет от ответственности, но и в колонию не попадет. Об этом рассказал адвокат Тимур Матвеев, передает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По его словам, возраст уголовной ответственности по статье об убийстве наступает с 14 лет, а потому действия 12-летнего фигуранта не могут быть квалифицированы как преступление в классическом смысле. «Это осознанный гуманизм, когда государство делает ставку на исправление, а не на кару, поскольку ребенок в таком возрасте еще не до конца осознает последствия своих поступков», — объяснил Матвеев. Он отметил, что помещение подростка в психиатрический стационар до суда абсолютно законно. Кроме того, суд может назначить принудительные меры воспитательного воздействия вплоть до помещения в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, но не в колонию.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю школьницу без признаков жизни нашли жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака. Соседка потерпевшей поднялась туда проверить и нашла девочку без признаков жизни, а рядом с ней лежал телефон, на который продолжали поступать звонки.