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16:29, 16 июня 2026Мир

Германия увидела шанс на переговоры с Россией этим летом

Вадефуль: Существует вероятность начала новых мирных переговоров с Россией этим летом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Существует вероятность начала новых мирных переговоров с Россией этим летом. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Reuters.

«Сейчас, я думаю, есть шанс начать переговоры этим летом. Возможно, сейчас он [президент России Владимир Путин] находится на той стадии, когда серьезно рассматривает этот вопрос», — сказал Вадефуль.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, ни Украина, ни Россия не обладают решающим военным преимуществом.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол.

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