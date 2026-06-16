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14:30, 16 июня 2026Мир

Фидан заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Фидан: Турция готова принять переговоры по урегулированию на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА Новости.

«На переговорах с моим коллегой мы передали готовность Турции принять переговоры по Украине, Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол», — сказал дипломат.

Ранее Фидан отметил, что Турция обеспокоена тупиком, который образовался в дипломатическом процессе по урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что мирные усилия по урегулированию украинского кризиса должны решительно продолжаться.

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