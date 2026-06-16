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Забота о себе
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16:26, 16 июня 2026Забота о себе

Врач посоветовала включить в рацион пять продуктов для снижения риска инфаркта

Врач Бербелл: Семена и орехи снижают риск возникновения инфаркта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Врач скорой помощи Сара Марин Бербелл заявила, что, согласно исследованиям ученых, некоторые продукты снижают риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Ее слова приводит издание HuffPost.

Чтобы снизить риск инфаркта, Бербелл посоветовала включить в рацион семена и орехи. Они содержат полезные жиры и фитостеролы — соединения, которые помогают снизить всасывание холестерина в кишечнике и способствуют улучшению липидного профиля, пояснила врач.

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Кроме того, она призвала как можно чаще употреблять цельнозерновые продукты и овес. Клетчатка, содержащаяся в последнем, питает кишечную микрофлору, которая, в свою очередь, вырабатывает полезные вещества, снижающие хроническое воспаление, подчеркнула доктор.

Еще одна рекомендация медика — включить в рацион фрукты. Хотя в них содержатся натуральные сахара, их усвоение существенно замедляется благодаря клетчатке, поэтому резкие скачки уровня глюкозы в крови не происходят, добавила Бербелл.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она подчеркнула, что курение повышает риск развития болезней этого органа.

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