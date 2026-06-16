Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:10, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

Блогер Wylsacom рассказал, что хотел бы уезжать из России с февраля по апрель из-за погоды
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Популярный блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) заявил, что хотел бы уезжать из России на определенный период времени из-за погоды. Об этом он рассказал проекту Metametrica, выпуск выложен в «VK Видео».

«Я бы с удовольствием на фиг сваливал из Москвы с февраля по апрель. Делать тут нечего вообще. (...) Куда-нибудь в Испанию, в Лос-Анджелес», — признался блогер и уточнил, что ему не нравится погода в столице в эти месяцы.

При этом Петухов подчеркнул, что не заинтересован в эмиграции. Wylsacom объяснил, что не хочет переезжать, потому что все его друзья и близкие живут в России.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Европу, опроверг распространенный стереотип об эмиграции. Живущий в Португалии юморист заявил, что переезд в другую страну не делает человека автоматически счастливым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

    Волна утащила двух уснувших на пляже в США девушек в океан

    В Госдуме объяснили лимиты на топливо на АЗС

    Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

    Появились подробности о пострадавшем при попадании дрона в многоэтажку под Москвой

    На Западе объяснили обвинения в адрес России из-за якобы удара по Киево-Печерской лавре

    Германия увидела шанс на переговоры с Россией этим летом

    Врач посоветовала включить в рацион пять продуктов для снижения риска инфаркта

    Украинская певица избавилась от подмосковного особняка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok