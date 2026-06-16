Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

Блогер Wylsacom рассказал, что хотел бы уезжать из России с февраля по апрель из-за погоды

Популярный блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) заявил, что хотел бы уезжать из России на определенный период времени из-за погоды. Об этом он рассказал проекту Metametrica, выпуск выложен в «VK Видео».

«Я бы с удовольствием на фиг сваливал из Москвы с февраля по апрель. Делать тут нечего вообще. (...) Куда-нибудь в Испанию, в Лос-Анджелес», — признался блогер и уточнил, что ему не нравится погода в столице в эти месяцы.

При этом Петухов подчеркнул, что не заинтересован в эмиграции. Wylsacom объяснил, что не хочет переезжать, потому что все его друзья и близкие живут в России.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Европу, опроверг распространенный стереотип об эмиграции. Живущий в Португалии юморист заявил, что переезд в другую страну не делает человека автоматически счастливым.

