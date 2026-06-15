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13:33, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России комик опроверг главный стереотип об эмиграции

Уехавший в Европу комик Романов опроверг стереотип, что эмиграция приносит счастье
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Романов Говорит / YouTube

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, опроверг главный стереотип об эмиграции. В ролике, опубликованном на YouTube, он заявил, что переезд в другую страну, вопреки распространенному мнению, не приносит счастья.

«Почему-то существует легкая романтизация эмиграции: если тебе где-то плохо, то ты уедешь в другое место, и там тебе станет резко хорошо. На самом деле это не так», — сказал Романов.

По словам юмориста, после переезда человек может радоваться тому, что в новой стране нет того, что доставляло ему дискомфорт на прежнем месте жительства. В то же время в другой стране эмигрант сталкивается с огромным количеством трудностей, заверил комик. «По сути, ты уезжаешь из места, где тебе тяжело, в место, где тебе еще тяжелее, но поначалу ты этого не понимаешь», — добавил Романов.

К проблемам, с которыми сталкиваются эмигранты, он отнес в том числе необходимость оформления документов и банковских счетов, отсутствие жилья и незнание иностранного языка.

Ранее Романов также назвал основную трудность в эмиграции. Юморист заявил, что сильно тоскует по близким людям и «по ощущению быть среди своих».

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