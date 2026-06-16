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10:27, 16 июня 2026Экономика

Россияне смогут увидеть необычное явление

Астроном Типикина: Серебристые облака можно будет наблюдать в Центральной России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В июне и июле жители Центральной России смогут увидеть необычное явление — серебристые облака. Об этом рассказала заведующая астрономической обсерваторией государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге Екатерина Типикина в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, серебристые облака являются самыми высокими в атмосфере планеты. Они состоят из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем, и образуются на высоте 80-85 километров в области наиболее холодного слоя атмосферы – верхней мезосфере. В этой местности давление примерно в 200 тысяч раз ниже, чем у поверхности Земли, а температура может опускаться до минус 140 — минус 120 градусов.

Июнь и июль считаются лучшими месяцами для формирования серебристых облаков. В эти месяца в мезосфере наблюдаются самые низкие температуры, что позволяет формироваться ледяным частицам, из которых состоят облака. Кроме того, за явлением становится удобно наблюдать из-за особого положения Солнца.

«В России много мест, удобных для наблюдения серебристых облаков. Это области средних широт, лежащие между параллелями Москвы и Санкт-Петербурга. Однако и севернее, например, в Петрозаводске, и южнее, например, в Орле, серебристые облака бывают видны», — рассказала Типикина. Она добавила, что белые ночи могут препятствовать наблюдению.

Ранее сообщалось, что в июне можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера.

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