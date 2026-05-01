Европейские женщины оказались для птиц страшнее мужчин

Европейские женщины оказались страшнее мужчин для птиц, живущих в городах. Об этом сообщает сайт Phys.org.

Международная группа орнитологов выяснила, что синицы, воробьи, дрозды и другие городские птицы улетают быстрее, когда к ним приближается женщина. Исследование проводилось в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. Ученые выбрали мужчин и женщин одинакового роста и комплекции и одели их в одинаковую одежду. Участники эксперимента шли по прямой по парковым дорожкам, а орнитологи оценивали поведение птиц.

Выяснилось, что мужчинам удавалось приблизиться к птицам примерно на метр. Когда по парку шла женщина, птицы улетали значительно раньше. Из 37 исследованных видов раньше всех улетали сороки, а ближе всего подпускали к себе женщин голуби. Ученые пришли к выводу, что птицы умеют распознавать пол человека, однако что именно пугает их в женщинах, пока неизвестно.

Авторы исследования выдвинули несколько гипотез, объясняющих такое поведение. Согласно одной из них, птицы по-разному реагируют на выделяемые людьми разных полов феромоны. Другие теории касаются разницы в фигуре и походке мужчин и женщин, однако орнитологи оговорились, что все это только предположения.

«Мы выявили феномен, но пока не понимаем его причин. Тем не менее результаты нашего исследования наглядно подтвердили поразительную способность птиц анализировать окружающую среду», — подытожил профессор Туринского университета Федерико Морелли.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре вороны, живущие около популярного фуд-холла, ополчились на посетителей. При этом птицы нападали исключительно на лысых или лысеющих мужчин.