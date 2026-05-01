Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:30, 1 мая 2026

Европейские женщины оказались для птиц страшнее мужчин
Никита Савин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Европейские женщины оказались страшнее мужчин для птиц, живущих в городах. Об этом сообщает сайт Phys.org.

Международная группа орнитологов выяснила, что синицы, воробьи, дрозды и другие городские птицы улетают быстрее, когда к ним приближается женщина. Исследование проводилось в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. Ученые выбрали мужчин и женщин одинакового роста и комплекции и одели их в одинаковую одежду. Участники эксперимента шли по прямой по парковым дорожкам, а орнитологи оценивали поведение птиц.

Выяснилось, что мужчинам удавалось приблизиться к птицам примерно на метр. Когда по парку шла женщина, птицы улетали значительно раньше. Из 37 исследованных видов раньше всех улетали сороки, а ближе всего подпускали к себе женщин голуби. Ученые пришли к выводу, что птицы умеют распознавать пол человека, однако что именно пугает их в женщинах, пока неизвестно.

Авторы исследования выдвинули несколько гипотез, объясняющих такое поведение. Согласно одной из них, птицы по-разному реагируют на выделяемые людьми разных полов феромоны. Другие теории касаются разницы в фигуре и походке мужчин и женщин, однако орнитологи оговорились, что все это только предположения.

«Мы выявили феномен, но пока не понимаем его причин. Тем не менее результаты нашего исследования наглядно подтвердили поразительную способность птиц анализировать окружающую среду», — подытожил профессор Туринского университета Федерико Морелли.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре вороны, живущие около популярного фуд-холла, ополчились на посетителей. При этом птицы нападали исключительно на лысых или лысеющих мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о реформе армии Украины

    Европейские женщины оказались страшнее мужчин

    Стало известно об ответе Ирана на предложения США по прекращению войны

    На Украине рассказали об обсуждении импичмента Зеленскому

    Глава Краснодарского края рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Туапсе

    Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

    В МИД прокомментировали суд в Канаде по делу ветерана СС Гунько

    Украинские коррупционеры хотели «свести Трампа с ума» кандидатом на пост посла в США

    Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

    Налоговое управление США пригрозило Мейвезеру аннулированием американского паспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok