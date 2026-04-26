14:30, 26 апреля 2026

Вороны ополчились на лысых мужчин в одном городе

В Сингапуре три агрессивные вороны напали на 10 лысых мужчин за неделю
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Сингапуре вороны, живущие около популярного фуд-холла, ополчились на лысых посетителей. Об этом сообщает Mothership.

Три птицы стали атаковать мужчин около одного из крупнейших в городе фуд-холлов. За неделю пострадали 10 человек. «В последнее время это происходит каждый день. Две или три птицы постоянно летают вокруг», — рассказал владелец кафе. По его словам, нападения начались примерно 16 апреля, причем агрессивные вороны пикируют исключительно на лысых или лысеющих мужчин.

Сотрудники фуд-холла считают, что птицы свили гнездо где-то неподалеку и защищают птенцов. Представитель общества защиты животных объяснил, что у ворон очень хорошая зрительная память. «Кто-то лысый обидел этих ворон, и теперь они нападают на всех лысых», — сказал он.

Агрессивные сороки нападают на взрослых и детей: клюют в глаза и калечат. Как они держат в страхе целый континент?
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Как пишет Mothership, в конце марта власти Сингапура возобновили отстрел ворон, который раньше был запрещен. За последние годы птицы сильно расплодились и стали чаще атаковать горожан. Если в 2020 году было зафиксировано всего 460 подобных случаев, то в 2025-м их было уже более двух тысяч.

В марте жители многоквартирного дома в сингапурском районе Ишун пожаловались на злобных ворон, которые нападают на них каждый день. Птицы начали пикировать на людей в середине февраля, а на одну женщину они напали трижды за день.

