Злобные вороны затерроризировали жителей многоквартирного дома

В Сингапуре злобные вороны затерроризировали мужчину и его жену

В Сингапуре жители многоквартирного дома в районе Ишун пожаловались на злобных ворон, которые нападают на них каждый день. Об этом пишет Mothership.

Птицы начали кидаться на людей в середине февраля. Сингапурец Лу рассказал, что за три недели они с женой пережили десять нападений агрессивных птиц. Только 13 марта они трижды бросались на его супругу. На следующий день птицы снова докучали ей и даже разорвали на ней одежду. Пожилая женщина призналась, что больше не выходит на улицу без зонта, потому что вороны буквально затерроризировали ее.

Их соседка жаловалась, что ворона напала на нее, когда она вышла на балкон в своей квартире на пятом этаже и клюнула в затылок. Еще один мужчина рассказал, что ворона клюнула его в ухо.

Власти заявили, что нападения птиц связаны с тем, что у них начался брачный период, а они свили гнезда на деревьях около злополучного дома. На агрессивных ворон обратили внимание еще в феврале. Власти приняли решение возобновить отстрел ворон. По данным городских служб, в 2020 году было зафиксировано около 460 сообщений о нападениях ворон, а в 2025-м их было уже более двух тысяч.

