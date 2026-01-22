Реклама

Из жизни
10:42, 22 января 2026Из жизни

Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

В США ворон научили атаковать сторонников Трампа
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: fr0ggy5 / Unsplash

Житель США научил ворон срывать с манекенов красные кепки с надписью «Сделаем Америку снова великой», которые носят сторонники Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Futurism.

Пользователь соцсети Threads с ником biz_dave рассказал, что использовал для дрессировки арахис, куриное мясо, мучных червей и собачий корм. Американец прятал угощение под кепкой на манекене и ждал, когда ворона его найдет.

Через четыре месяца птицы стали регулярно прилетать за едой. Еще три месяца потребовалось, чтобы вороны научились бросаться на кепку, чтобы добраться до лакомства.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Экспериментатор опубликовал видеозаписи, на которых птицы пикируют на манекен и срывают с него красную кепку. «Некоторые хотят подружиться с воронами или заставить их что-то приносить. У меня... другие цели», — написал он.

Пока неизвестно, нападали ли обученные вороны на настоящих сторонников Трампа. Сам biz_dave утверждает, что подтвержденных случаев еще не было, но он «с нетерпением ждет сообщений».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке вороны испугали финалистку «Мисс Россия — 2023». Три птицы кружили над королевой красоты, пытались клюнуть и схватить ее сумку.

