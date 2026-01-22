Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

В США ворон научили атаковать сторонников Трампа

Житель США научил ворон срывать с манекенов красные кепки с надписью «Сделаем Америку снова великой», которые носят сторонники Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Futurism.

Пользователь соцсети Threads с ником biz_dave рассказал, что использовал для дрессировки арахис, куриное мясо, мучных червей и собачий корм. Американец прятал угощение под кепкой на манекене и ждал, когда ворона его найдет.

Через четыре месяца птицы стали регулярно прилетать за едой. Еще три месяца потребовалось, чтобы вороны научились бросаться на кепку, чтобы добраться до лакомства.

Экспериментатор опубликовал видеозаписи, на которых птицы пикируют на манекен и срывают с него красную кепку. «Некоторые хотят подружиться с воронами или заставить их что-то приносить. У меня... другие цели», — написал он.

Пока неизвестно, нападали ли обученные вороны на настоящих сторонников Трампа. Сам biz_dave утверждает, что подтвержденных случаев еще не было, но он «с нетерпением ждет сообщений».

