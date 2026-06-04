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08:19, 4 июня 2026Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

В Севастополе задержали мужчину по делу о госизмене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Севастополе задержали мужчину по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 63-летний местный житель через один из мессенджеров был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Злоумышленник собирал и передавал иностранным спецслужбам личные данные российских военнослужащих, а также планировал осуществить наблюдение за их автомобилями и членами семей. На допросе он также рассказал об используемых каналах связи.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 14 лет колонии за перевод денег на Украину.

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