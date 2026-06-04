ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

В Севастополе задержали мужчину по делу о госизмене

В Севастополе задержали мужчину по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 63-летний местный житель через один из мессенджеров был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Злоумышленник собирал и передавал иностранным спецслужбам личные данные российских военнослужащих, а также планировал осуществить наблюдение за их автомобилями и членами семей. На допросе он также рассказал об используемых каналах связи.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 14 лет колонии за перевод денег на Украину.