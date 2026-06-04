Reuters: Поставки нефти в Европу по «Дружбе» достигли 165 тыс. баррелей в сутки

В мае 2026 года объем прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию достиг «нормального» уровня — 165 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Это первый полный месяц работы маршрута после возобновления поставок 23 апреля. Для сравнения: в апреле, когда трубопровод работал около недели, объемы составили примерно 55 тысяч баррелей в сутки.

Тем не менее, текущие показатели несколько уступают прежним 200–235 тысячам баррелей в сутки, что источники агентства связывают с процессами диверсификации импорта в этих странах.

Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что энергетический коллапс на Украине усугубится из-за перекрытия поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По словам эксперта, причиной энергоколлапса стало решение Словакии и Венгрии остановить поставки электроэнергии в Киев. Такие меры власти двух стран приняли, так как поставки сырья по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.