ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:26, 4 июня 2026Экономика

Стало известно о возвращении поставок по «Дружбе» к нормальному уровню

Reuters: Поставки нефти в Европу по «Дружбе» достигли 165 тыс. баррелей в сутки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В мае 2026 года объем прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию достиг «нормального» уровня — 165 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Это первый полный месяц работы маршрута после возобновления поставок 23 апреля. Для сравнения: в апреле, когда трубопровод работал около недели, объемы составили примерно 55 тысяч баррелей в сутки.

Тем не менее, текущие показатели несколько уступают прежним 200–235 тысячам баррелей в сутки, что источники агентства связывают с процессами диверсификации импорта в этих странах.

Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что энергетический коллапс на Украине усугубится из-за перекрытия поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По словам эксперта, причиной энергоколлапса стало решение Словакии и Венгрии остановить поставки электроэнергии в Киев. Такие меры власти двух стран приняли, так как поставки сырья по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия готовилась сбивать дроны ВСУ, летевшие на Петербург. Разведка страны заранее выяснила детали готовящейся атаки

    Захарова назвала самоубийством отказ ЕС от сотрудничества с Россией

    Россия резко нарастила экспорт одного вида топлива

    Стало известно об угрозе жизни Вучича из-за криминальных кланов

    В МИД сделали заявление о похищенной в рабство молодой россиянке

    Назван один из самых вредных соков

    ВСУ оборудовали позиции у кладбища в ДНР

    Стало известно о возвращении поставок по «Дружбе» к нормальному уровню

    Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

    ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok