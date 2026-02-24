Реклама

15:21, 24 февраля 2026

Названа причина ухудшения ситуации в украинской энергетике

Профессор Гусев: Энергоколлапс на Украине усугубится из-за перекрытой «Дружбы»
Вячеслав Агапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Энергетический коллапс на Украине усугубится из-за перекрытия поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Причину ухудшения ситуации в энергетике назвал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, причиной энергоколлапса стало решение Словакии и Венгрии остановить поставки электроэнергии в Киев. Такие меры власти двух стран приняли, так как поставки сырья по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.

«Нетрудно догадаться о последствиях для Украины — ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40 процентов всей необходимой Украине электроэнергии», — сказал Гусев.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил, что республика прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину. «Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — подчеркнул он.

По словам Фицо, он пытался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба», но в Киеве отложили этот разговор. При этом, по имеющейся у Словакии информации, трубопровод «Дружба» функционирует, а украинская сторона так и не позволила словацкому послу посетить якобы поврежденную часть инфраструктуры.

