ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:50, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Британский репортер удивил журналистку неспособностью оплатить еду в России

Оуэнс удивилась, что коллеги из Daily Mail не понимают, как оплатить еду в России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс удивилась, что ее коллеги из Daily Mail не понимают, как оплатить еду в России без американской карты. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Журналист Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, как я могу питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются», — удивилась Оуэнс.

По ее словам, некоторые люди просто не могут представить жизнь вне американской финансовой компании AmEx.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026-го объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) вырос на 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Итальянские компании выразили желание работать в России

    В Конгрессе США резко ответили на заявление Рубио о России

    Россияне раскрыли отношение к ответственности за жилье детей

    Врач предостерег от употребления некоторых популярных лекарств на голодный желудок

    Захарова откровенно высказалась о поведении Армении

    ВС России разнесли склад с боеприпасами для ключевой системы ПВО Украины

    Зеленского предупредили о недовольстве ЕС атакой ВСУ на Петербург

    Захарова заявила о попадании Запада впросак

    Командование ВСУ перебросило «полк смерти» ближе к российской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok