Оуэнс удивилась, что коллеги из Daily Mail не понимают, как оплатить еду в России

Американская журналистка Кэндис Оуэнс удивилась, что ее коллеги из Daily Mail не понимают, как оплатить еду в России без американской карты. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Журналист Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, как я могу питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются», — удивилась Оуэнс.

По ее словам, некоторые люди просто не могут представить жизнь вне американской финансовой компании AmEx.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026-го объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) вырос на 17 процентов.