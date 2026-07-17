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15:06, 17 июля 2026Наука и техника

Названы лучшие способы очистить память смартфона

MakeUseOf: Пользователям смартфонов посоветовали чистить кэш и удалять приложения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: valiantsin suprunovich / Shutterstock / Fotodom

Пользователям смартфонов рекомендовали время от времени удалять кэш, дубликаты файлов и бесполезные приложения. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

По словам автора портала Панкила Шаха, встроенную память каждого устройства постоянно засоряется системным мусором. В первую очередь он рекомендовал избавиться от кэша приложений и «корзины» смартфона, если такая есть. Обычно функции очистки памяти можно найти в настройках телефона. Также автор рекомендовал научиться удалять с девайса дубликаты файлов.

Удаление неиспользуемых приложений журналист назвал лучшим способом очистить место в памяти. При этом полезные, но редко используемые программы, можно заархивировать или перенести в «облако», чтобы восстановить позже. Кроме того, специалист посоветовал проверить приложения стриминговых сервисов и навигаторов, чтобы удалить из них неактуальные файлы для автономного доступа — скачанные музыку, видео, карты и прочее.

Также Панкил Шах рассказал о пользе облачных сервисов, в которых можно хранить различные большие файлы — архив с фотографиями или видео. Многие сервисы могут быть бесплатными.

Ранее журналисты издания MakeUseOf посоветовали очистить память смартфона с помощью удаления предустановленных приложений. В том числе на устройстве посоветовали найти игры и программное обеспечение (ПО) от оператора связи.

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