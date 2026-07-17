Россиянка ударила ножом в спину мужчину из-за замечаний о внешнем виде ее подруги

В Каспийске девушка ударила мужчину ножом за замечание о внешности подруги

В Каспийске задержали 26-летнюю местную жительницу за удар ножом в спину незнакомца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию поступило сообщение о ранении 34-летнего мужчины. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что на выходе из магазина трое незнакомцев сделали замечание ее подруге о внешнем виде и линзах. Девушка за нее заступилась, после чего произошла словесная перепалка и драка. По словам задержанной, мужчина первый ее ударил, после чего она достала нож.

Ранее сообщалось, что в Дагестане жителя лишили жизни в день свадьбы. Подозреваемый будет находиться в СИЗО два месяца — до 13 сентября.