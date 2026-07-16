Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 16 июля 2026Силовые структуры

Россиянина лишили жизни в день свадьбы

В Дагестане суд взял под стражу жителя за убийство мужчины в день его свадьбы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане суд взял под стражу подозреваемого по делу о расправе над 23-летним жителем села Ашага-Стал в день его свадьбы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 14 июля между двумя местными жителями произошел конфликт, во время которого подозреваемый достал нож. Он нанес оппоненту не менее девяти ударов по разным частям тела. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти не смогли.

Подозреваемый будет находиться в СИЗО два месяца — до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ
    «Макс» и приложения VK исчезли из Google Play. Как они теперь будут работать в России и как их установить другим способом
    ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной взрывчатки
    ЦБ возобновит публикацию данных о собственниках российских банков
    Россияне изменили отношение к безалкогольным напиткам
    Россиянина лишили жизни в день свадьбы
    Названа цена самых дорогих апартаментов в Москве
    Врач объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому
    Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026
    Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok