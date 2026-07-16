Россиянина лишили жизни в день свадьбы

В Дагестане суд взял под стражу жителя за убийство мужчины в день его свадьбы

В Дагестане суд взял под стражу подозреваемого по делу о расправе над 23-летним жителем села Ашага-Стал в день его свадьбы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 14 июля между двумя местными жителями произошел конфликт, во время которого подозреваемый достал нож. Он нанес оппоненту не менее девяти ударов по разным частям тела. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти не смогли.

Подозреваемый будет находиться в СИЗО два месяца — до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды.