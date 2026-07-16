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Силовые структуры
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13:53, 16 июля 2026Силовые структуры

Российский таксист набросился с молотком на пассажира из-за одежды

В Астраханской области таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Астраханской области таксист напал с молотком на пассажира из-за грязной одежды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, россиянин вызвал такси до дома, однако прибывший водитель отказался его везти, заявив, что тот может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, во время которого таксист достал из салона машины молоток и принялся им наносить оппоненту удары по голове, после чего скрылся.

Потерпевший получил тяжелые повреждения. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Таксиста задержали.

Ранее сообщалось, что в Казани возбудили дело в отношении подростка, сбившего на питбайке полицейского.

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