Российский таксист набросился с молотком на пассажира из-за одежды

В Астраханской области таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды

В Астраханской области таксист напал с молотком на пассажира из-за грязной одежды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, россиянин вызвал такси до дома, однако прибывший водитель отказался его везти, заявив, что тот может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, во время которого таксист достал из салона машины молоток и принялся им наносить оппоненту удары по голове, после чего скрылся.

Потерпевший получил тяжелые повреждения. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Таксиста задержали.

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