Раскрыты последствия для сбившего на питбайке полицейского российского подростка

В Казани возбудили дело в отношении подростка, сбившего на питбайке полицейского

В Казани возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, сбившего на питбайке полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека подозревают в преступлении по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, утром 14 июля юноша выехал на питбайке на автомобильную дорогу, чем нарушил правила дорожного движения. На одном из перекрестков его попытались остановить сотрудники ГИБДД, но подросток их проигнорировал. Пытаясь скрыться от полицейских, он сбил одного из них. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе юноша получил 4 года колонии из-за платных смайликов под постами террористов.