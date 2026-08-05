Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у островов Кермадек в Новой Зеландии

Мощное землетрясение произошло у южного побережья островов Кермадек в Новой Зеландии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 5 августа, в 19:43 по местному времени (10:43 мск). Их магнитуда достигала 6,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления располагался в 435 километрах к северу от прибрежного района Хикс-Бей. Очаг залегал на глубине 197 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали в среду, 5 августа, в 16:02 по местному времени (08:02 мск). Эпицентр явления находился в 212 километрах к юго-западу от города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 64 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала.