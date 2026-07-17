17-летний подросток отправился в школьную поездку в страну Африки и не выжил

The Sun: 17-летний школьник не выжил во время снорклинга в Малави

17-летний подросток захлебнулся во время снорклинга в стране Африки. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла 14 июля в бухте Манки-Бей в Малави. В рамках школьной поездки детей из Хэмптона, Великобритания, привезли на озеро. Школьник Юджин Энох Квон отправился с одноклассниками купаться у мыса Маклир и пропал без вести.

Полиция предприняла срочные поиски мальчика, водолазы обнаружили его под водой. Пострадавшего от удушья госпитализировали, однако в больнице медики сообщили, что юноша не выжил. Расследование продолжается.

Ранее трехлетний турист упал в бассейн и не выжил. Трагедия произошла через день после прилета на отдых.