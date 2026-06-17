Трехлетний турист упал в бассейн через день после прилета на отдых и не выжил

The Sun: Трехлетний турист упал в бассейн в Малаге и не выжил

Трехлетний турист упал в бассейн и не выжил во время отдыха с родителями в Европе. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 17 июня — всего через день после прилета семьи на побережье Коста-дель-Соль, Испания. Туристы из Великобритании остановились в загородном доме с плавательным комплексом в Малаге. Утром они обнаружили своего ребенка в воде.

На место происшествия выдвинулись экстренные службы, но медикам не удалось реанимировать мальчика. «Следователи все еще ожидают результатов вскрытия, но, похоже, это трагический несчастный случай», — сообщил представитель полиции.

Ранее трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне российского загородного комплекса. Когда девочка начала захлебываться, никого из работников и спасателей поблизости не оказалось.