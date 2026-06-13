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17:54, 13 июня 2026Путешествия

Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне российского загородного комплекса

«112»: Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне воронежского загородного комплекса
Майя Назарова

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне воронежского загородного комплекса Jani Resort, пока сотрудники слушали музыку и торговали кальянами. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, девочка начала захлебываться, никого из работников и спасателей поблизости не оказалось. На помощь ребенку бросились отдыхающие.

В течение получаса гости загородного комплекса откачивали девочку, пока не приехали медики скорой помощи. Никто из сотрудников комплекса не открыл дверь машине с врачами. Людям пришлось нести ребенка самим.

Девочку поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Волгограде второклассница не выжила во время игры с ремнем пальто.

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