Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне российского загородного комплекса

«112»: Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне воронежского загородного комплекса

Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне воронежского загородного комплекса Jani Resort, пока сотрудники слушали музыку и торговали кальянами. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, девочка начала захлебываться, никого из работников и спасателей поблизости не оказалось. На помощь ребенку бросились отдыхающие.

В течение получаса гости загородного комплекса откачивали девочку, пока не приехали медики скорой помощи. Никто из сотрудников комплекса не открыл дверь машине с врачами. Людям пришлось нести ребенка самим.

Девочку поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Волгограде второклассница не выжила во время игры с ремнем пальто.