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15:05, 27 января 2024Россия

Второклассница задохнулась во время игры с ремнем

РЕН ТВ: в Волгограде второклассница задохнулась во время игры с ремнем пальто

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгограде второклассница задохнулась во время игры с ремнем пальто. О случившемся с ребенком сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 26 января. Известно, что семья проживала в одном из домов на Горнополянском разъезде Советского района Волгограда. Во время игры девочка запуталась в ремне и задохнулась.

Следствие устанавливает детали произошедшего, предстоит выяснить, где находились взрослые во время случившегося с ребенком.

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      Алиса Дмитриева
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