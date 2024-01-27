Второклассница задохнулась во время игры с ремнем

РЕН ТВ: в Волгограде второклассница задохнулась во время игры с ремнем пальто

В Волгограде второклассница задохнулась во время игры с ремнем пальто. О случившемся с ребенком сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 26 января. Известно, что семья проживала в одном из домов на Горнополянском разъезде Советского района Волгограда. Во время игры девочка запуталась в ремне и задохнулась.

Следствие устанавливает детали произошедшего, предстоит выяснить, где находились взрослые во время случившегося с ребенком.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области мужчина завалил кровать пятимесячной дочери вещами, в результате чего ребенок задохнулся.