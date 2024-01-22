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08:10, 22 января 2024Россия

Россиянин завалил вещами кровать пятимесячной дочери и лишился ребенка

В Первоуральске мужчина завалил вещами кровать пятимесячной дочери и лишился ее

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

В Первоуральске Свердловской области мужчина завалил кровать пятимесячной дочерью вещами, из-за чего лишился ребенка. Об этом сообщает E1.Ru.

«Ребенка жалко невероятно. Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала соседка.

По информации издания, семья пятимесячной девочки числилась как неблагополучная. Соседи утверждают, что отец ребенка постоянно выпивал и избивал беременную жену. В правоохранительных органах после случившегося начали проверку. Обстоятельства происшествия в первоуральской квартире выясняются.

Ранее житель Красноярского края лишился сына, перед этим накормив его непригодными к употреблению домашними котлетами. Мужчина с женой делали фарш сами. Чтобы сохранить цвет мяса, они использовали нитритную соль, превысив допустимую норму в 100 раз. Пищу с этой добавкой нельзя жарить, поскольку при этом выделяются опасные вещества — нитрозамины.

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      Анастасия Шейкина
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