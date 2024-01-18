Россиянин накормил сына домашними котлетами и лишился ребенка из-за одной ошибки

В Красноярском крае отец лишился сына из-за пересоленных в 100 раз котлет

Житель Красноярского края лишился сына, перед этим накормив его непригодными к употреблению домашними котлетами. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчина с женой делали фарш сами. Чтобы сохранить цвет мяса, они использовали нитритную соль, превысив допустимую норму в 100 раз. Пищу с этой добавкой нельзя жарить, поскольку при этом выделяются опасные вещества — нитрозамины.

Мальчика с симптомами отравления доставили в фельдшерский акушерский пункт, однако спасти его не удалось. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье два школьника попали в больницу после того, как они съели шоколад. Ученикам стало плохо после перемены. Еще одной девочке оказали помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

