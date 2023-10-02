Два российских школьника съели шоколад и попали в больницу

В Подмосковье двух школьников госпитализировали после съеденного шоколада

Двоих школьников из Подмосковья госпитализировали после того, как они съели шоколад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел с учениками школы №1 деревни Мисайлово. Школьникам стало плохо после перемены. Приехавшие врачи направили в медицинское учреждение двух 11-летних школьников. Еще одной 12-летней девочке помощь оказали на месте.

Врачам дети рассказали, что им стало плохо после того, как они съели шоколад. По данным Telegram-канала «112», у всех пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит.

Ранее в Москве пятеро детей в возрасте год, четыре года, шесть, девять и 12 лет были госпитализированы в Филатовскую больницу с диагнозом «отравление каннабисом». Врачи сообщили об этом случае правоохранительным органам, а те, в свою очередь, связались с матерью.