Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:52, 2 октября 2023Россия

Два российских школьника съели шоколад и попали в больницу

В Подмосковье двух школьников госпитализировали после съеденного шоколада

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Двоих школьников из Подмосковья госпитализировали после того, как они съели шоколад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел с учениками школы №1 деревни Мисайлово. Школьникам стало плохо после перемены. Приехавшие врачи направили в медицинское учреждение двух 11-летних школьников. Еще одной 12-летней девочке помощь оказали на месте.

Врачам дети рассказали, что им стало плохо после того, как они съели шоколад. По данным Telegram-канала «112», у всех пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит.

Ранее в Москве пятеро детей в возрасте год, четыре года, шесть, девять и 12 лет были госпитализированы в Филатовскую больницу с диагнозом «отравление каннабисом». Врачи сообщили об этом случае правоохранительным органам, а те, в свою очередь, связались с матерью.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп сообщил о заморозке связанных с Украиной оборонных контрактов

    Раскрыто ключевое условие хорошего секса

    Пастор решил повторить библейское чудо и вошел в клетку со львами

    Иностранец хотел откупиться от гаишника долларами и попал под статью

    Бах ответил на обвинения в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

    Украина объявила об отказе от фиксированного курса гривны

    Два российских школьника съели шоколад и попали в больницу

    Россиянка попыталась перевезти наркотики на такси и попалась

    Зендея снялась в платье с глубоким декольте для модного бренда

    Россиянин пришел на заседание о своем увольнении с наркотиками и был задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости