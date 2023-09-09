В Москве дети отравились кексами с каннабисом

В Москве пятеро детей были госпитализированы с отравлением каннабисом

Пятеро детей в Москве отравились выпечкой с наркотиком. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Братья и сестры в возрасте год, четыре года, шесть, девять и 12 лет были госпитализированы в Филатовскую больницу с диагнозом «отравление каннабисом». Врачи сообщили об этом случае правоохранительным органам, а те, в свою очередь, связались с матерью.

Женщина рассказала, что дети отравились после того, как съели найденные дома в холодильнике три кекса, которые поделили между собой. Выпечку с добавлением запрещенного вещества там оставил племянник. Уже после отравления детей он признался, что лакомство содержало каннабис.

В настоящее время мужчина задержан, а дети находятся в реанимации отделения токсикологии, сообщает издание.

Ранее семилетний первоклассник отравился печеньем в подмосковном Раменском. Мальчик почувствовал себя плохо и рассказал матери, что перед этим старшеклассники насильно накормили его «странным печеньем».

