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17:36, 9 сентября 2023Россия

В Москве дети отравились кексами с каннабисом

В Москве пятеро детей были госпитализированы с отравлением каннабисом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пятеро детей в Москве отравились выпечкой с наркотиком. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Братья и сестры в возрасте год, четыре года, шесть, девять и 12 лет были госпитализированы в Филатовскую больницу с диагнозом «отравление каннабисом». Врачи сообщили об этом случае правоохранительным органам, а те, в свою очередь, связались с матерью.

Женщина рассказала, что дети отравились после того, как съели найденные дома в холодильнике три кекса, которые поделили между собой. Выпечку с добавлением запрещенного вещества там оставил племянник. Уже после отравления детей он признался, что лакомство содержало каннабис.

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В настоящее время мужчина задержан, а дети находятся в реанимации отделения токсикологии, сообщает издание.

Ранее семилетний первоклассник отравился печеньем в подмосковном Раменском. Мальчик почувствовал себя плохо и рассказал матери, что перед этим старшеклассники насильно накормили его «странным печеньем».

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