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14:34, 8 сентября 2023Россия

В подмосковной школе дети накормили первоклассника печеньем с метамфетамином

РЕН ТВ: в Подмосковье первоклассник отравился в школе печеньем с наркотиками

Фото: Scotty Turner / Unsplash

В подмосковном Раменском семилетний первоклассник отравился в школе печеньем с наркотиками. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 4 сентября мальчик почувствовал себя плохо и рассказал матери, что перед этим старшеклассники насильно накормили его «странным печеньем». В результате ребенка доставили в больницу с подозрением на отравление наркотиками. Предварительно, в выпечке мог находиться метамфетамин, сообщило издание.

Кроме того, Telegram-каналу Baza стало известно, что по дороге из школы мать обратила внимание на странное поведение сына: ребенок вставал на рельсы и рассказывал про вымышленного друга. Ночью у первоклассника разболелся живот, началась одышка и посинели губы.

Как пишет издание, сейчас точную причину попадания метамфетамина в организм ребенка устанавливает следствие.

Ранее в Санкт-Петербурге четыре школьника попали в реанимацию после отравления наркотиками. Камера видеонаблюдения в одном из местных торговых центров сняла, как подростки каждые несколько минут теряли сознание и падали.

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    Константин Лысяков
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