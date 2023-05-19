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11:09, 19 мая 2023Россия

В Петербурге школьники отравились наркотиками и попали в реанимацию

В Петербурге четыре школьника отравились наркотиками в ТЦ и попали в реанимацию

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге четыре школьника отравились наркотиками и попали в реанимацию. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Колпинском районе города. Местный житель увидел 14-летнего подростка без сознания около ТЦ и вызвал врачей. Позже в больницу поступили еще три мальчика. Данные об их состоянии не приводятся.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что дети пришли в торговый центр днем, перемещались по залам шаткой походкой, примерно каждые три-четыре минуты теряли сознание и падали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в мае в городе Тихвине Ленинградской области трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу. Предварительно сообщалось, что сверстница угостила их препаратом для лечения шизофрении.

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Евгения Куликова
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