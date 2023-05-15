Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 15 мая 2023Россия

В Ленобласти трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу

В Тихвине трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В городе Тихвин Ленинградской области трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 мая. Подростки в возрасте от 14 до 15 лет собрались дома у одного из них. Среди школьников была девочка, состоящая на учете у психиатра — по данным издания, она угостила друзей микстурой для лечения шизофрении.

На следующий день подростки почувствовали недомогание. Пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее подростки из интерната под Белгородом отравились лекарством от эпилепсии, один из них попал в реанимацию. Известно, что таблетками школьников угостила девочка, стоящая на учете в надзорных органах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?
Российские авиакомпании попросили Грузию дать разрешение на полеты в страну
Названы отражающиеся на состоянии кожи и волос болезни
В Ленобласти трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу
В Гагаузии назвали лидирующего кандидата на выборах главы автономии
Дольф Лундгрен вспомнил несостоявшуюся драку с Сильвестром Сталлоне
Российский ребенок отравился алкоголем на прогулке с отцом и попал в реанимацию
На месте удара в Луганске нашли обломки иностранной ракеты
Россия отменила визовый режим для грузин
Российский суд арестовал мужчину за попытку сжечь бомбардировщик Су-24
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.