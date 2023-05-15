В Ленобласти трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу

В Тихвине трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу

В городе Тихвин Ленинградской области трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 мая. Подростки в возрасте от 14 до 15 лет собрались дома у одного из них. Среди школьников была девочка, состоящая на учете у психиатра — по данным издания, она угостила друзей микстурой для лечения шизофрении.

На следующий день подростки почувствовали недомогание. Пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее подростки из интерната под Белгородом отравились лекарством от эпилепсии, один из них попал в реанимацию. Известно, что таблетками школьников угостила девочка, стоящая на учете в надзорных органах.