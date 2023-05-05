Появились подробности отравления подростков из российского интерната таблетками

Mash: подростки из интерната под Белгородом отравились таблетками против эпилепсии

Подростки из православного интерната в Белгородской области отравились таблетками от эпилепсии. Подробности произошедшего появились у Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, 13-летняя ученица Прохоровской гимназии, где занимаются пострадавшие, предложила мальчикам попробовать таблетки, на что откликнулись пятеро подростков. В итоге все шестеро приняли лекарство.

Как пишет канал, через некоторое время учителя обратили внимание на школьников с шатающейся походкой и сразу вызвали скорую помощь, после чего рассказали обо всем полицейским. По словам врачей, подросткам повезло, что педагоги успели обратиться к медикам. Следователи выясняют, где достала таблетки девочка, стоящая на учете в надзорных органах.

Об отравлении неизвестным веществом детей на территории гимназии в поселке Прохоровка стало известно 3 мая. В региональном Минздраве сообщали, что четверо пострадавших были размещены в педиатрическом отделении, один — в реанимации. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пятеро подростков попали в больницу после токсического отравления газом в школе. Все пострадавшие учатся в седьмом классе. Причиной отравления, предположительно, стало то, что девятиклассница распылила в школе газовый баллончик.

