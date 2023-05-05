Пятеро российских подростков отравились окисью углерода в школе

В Ленобласти пятеро детей попали в больницу после отравления токсичным газом в школе

В Ленинградской области пятеро подростков попали в больницу после токсического отравления газом в школе в Гатчинском районе. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, трое детей из школы в поселке Войсковицы попали в реанимацию. Все пострадавшие учатся в седьмом классе. Предположительно, причиной отравления стало то, что девятиклассница распылила в школе газовый баллончик.

Как пишет Telegram-канал «112», несовершеннолетние могли отравиться окисью углерода. В учебном заведении начали работать сотрудники полиции.

Опасность окиси углерода состоит в том, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания. Концентрация его в воздухе более 0,1 процента приводит к летальному исходу.

3 мая сообщалось, что в Белгородской области пятерых школьников госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Четверо из них были размещены в педиатрическом отделении, один — в реанимации. По предварительной версии, подростки, находясь в учебном заведении, выпили жидкость неизвестного происхождения. Белгородские следователи организовали проверку.