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14:32, 3 мая 2023Россия

Пятеро подростков отравились неизвестным веществом в российском регионе

Под Белгородом пятерых школьников госпитализировали с отравлением неизвестным веществом

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Белгородской области пятерых школьников госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального Минздрава.

Представители российского ведомства разъяснили, что сейчас все дети проходят восстановительное лечение. Четверо были размещены в педиатрическом отделении, один — в реанимации.

Белгородские врачи сейчас оценивают их состояние как средней степени тяжести с положительной динамикой, уточнили в Минздраве.

Пациентами оказались учащиеся гимназии поселка Прохоровка. Начальник управления образования Прохоровского района Елена Масленникова в беседе с ТАСС отметила, что подростки, находясь в учебном заведении, выпили жидкость неизвестного происхождения, которой, предварительно, и отравились.

Следователи организовали проверку.

2 мая сообщалось, что в Тульской области двое детей отравились хлором во время посещения одной из частных саун в селе Супонь.

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Анна Щербакова
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