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15:24, 2 мая 2023Россия

Двое российских детей отравились хлором в сауне

В Тульской области двое детей отравились хлором во время посещения частной сауны

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тульской области двое детей отравились хлором во время посещения одной из частных саун в селе Супонь. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в сауне плохо себя почувствовали два 12-летних ребенка. Впоследствии выяснилось, что многие посетители бассейна и сауны до этого также жаловались на сильный запах хлорки и недомогание после посещения комплекса.

Прокуратура начала проверку в связи со случившимся. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие несовершеннолетние.

«В ходе прокурорской поверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне городского оздоровительно-развлекательного комплекса. Среди пострадавших — шестеро детей, из-за инцидента судебные приставы приостановили работу бассейна на 60 суток.

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Анастасия Шейкина
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